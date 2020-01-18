Повседневная жизнь бессмертного короля (2020) скачать торрент
Xian wang de Richang Shenghuo12+
Тихий подросток поступает в школу магических искусств. Аниме-сериал о том, что сверхсила может быть бременем
Слоган
«Super Powers»
Жанры
Страна
Китай
Длительность
20 мин.
Рейтинг
7.2
IMDb
7.9
КиноПоиск
Премьера
в мире
Режиссер
Чжу Бэнин, Ли Хаолин
Актеры
Сунь Лулу, Цянь Чэнь, Гу Цзяншань, Чжао Шуан, Не Сиин, Чжан Фучжэн, Го Хаожань
Ван Линь развивал свои способности с младенчества и стал практически непобедим. Однако теперь, когда ему исполнилось шестнадцать, он оказывается перед самым сложным испытанием в своей жизни — старшей школой.