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Повседневная жизнь бессмертного короля (2020) скачать торрент

Xian wang de Richang Shenghuo
12+
Тихий подросток поступает в школу магических искусств. Аниме-сериал о том, что сверхсила может быть бременем
Повседневная жизнь бессмертного короля (2020)
+1
Слоган
«Super Powers»
Жанры
Страна
Китай
Длительность
20 мин.
Рейтинг
7.2
IMDb
7.9
КиноПоиск
Премьера
Режиссер
Чжу Бэнин, Ли Хаолин
Актеры
Сунь Лулу, Цянь Чэнь, Гу Цзяншань, Чжао Шуан, Не Сиин, Чжан Фучжэн, Го Хаожань
Ван Линь развивал свои способности с младенчества и стал практически непобедим. Однако теперь, когда ему исполнилось шестнадцать, он оказывается перед самым сложным испытанием в своей жизни — старшей школой.

Смотреть фильм Повседневная жизнь бессмертного короля 2020 онлайн

Скачать мультсериал Повседневная жизнь бессмертного короля (2020) через торрент в хорошем качестве

4 сезон
Качество Серия Перевод Размер
WEBRip HD 1920x1080 MKV 1-12 Любительский (многоголосый) 13.73 Гб
Xian Wang de Richang Shenghuo TV4 [WEBRip 1080p] by ZaLmanVsk
Видео: MPEG-4 AVC, ~ 8000 Кбит/с, 1920x1080
Аудио: Русский (AAC-LC, 2 ch, 192 Кбит/с), японский (AAC-LC, 2 ch, 128 Кбит/с)
Доп. информация: Автор релиза: ZaLmanVsk
Роли озвучивали:
LightFamily - Kazheke, Sino Tyan, Шмель, Mondi, Оливка, Salgerd, -Hunt3r, Tengu, Аркеро
Freedub Studio - Morgan, Dagor, Mariarti, Shinori, Pitonix
SHIZA Project - Leo (4), Mirtle (4), Mr_OverTryk (1-3, 5-12), Nemesis (1-3, 5-12), TALON (1-6), Its_HuM (7-12)
Аудио:
Аудио 1: AAC LC, 2 ch, 48.0 kHz, 192 kbps | Звук: Русский многоголосый [LightFamily](1-2)
Аудио 2: AAC LC, 2 ch, 48.0 kHz, 192 kbps | Звук: Русский многоголосый [Freedub Studio](1-12)
Аудио 3: AAC LC, 2 ch, 48.0 kHz, 192 kbps | Звук: Русский многоголосый [SHIZA Project](1-12)
Аудио 3: AAC LC, 2 ch, 44.1 kHz, 128 kbps | Звук: Китайский
Качество видео: WEBRip
Субтитры: (софтсаб на надписи и полные) (Crunchyroll)
- Русские (надписи/полные); Английские (полные)
Субтитры: Русские (софтсаб)
3 сезон
Качество Серия Перевод Размер
WEBRip 720x405 AVI Реклама! 1-12 Любительский (многоголосый) 1.85 Гб
[Anistar] The Daily Life of the Immortal King [TV-3]
Видео: DivX, ~ 999 Кбит/с, 720x405
Аудио: Русский (AC3, 2 ch, 192 Кбит/с)
Доп. информация: Релиз группы: AniStar
Внимание! Присутствуют рекламные вставки.
WEBRip 720x406 AVI Реклама! 1-12 Любительский (многоголосый) 2.50 Гб
[AniMaunt] Xian Wang de Richang Shenghuo 3
Видео: DivX, ~ 1500 Кбит/с, 720x406
Аудио: Русский (MP3, 2 ch, 192 Кбит/с)
Доп. информация: Релиз группы: AniMaunt
Внимание! Присутствуют рекламные вставки.
WEBRip HD 1920x1080 MKV 1-12 Любительский (многоголосый) 12.99 Гб
Xian Wang de Richang Shenghuo TV3 [WEBRip 1080p] by ZaLmanVsk
Видео: MPEG-4 AVC, ~ 8000 Кбит/с, 1920x1080
Аудио: Русский (AAC-LC, 2 ch, 241 Кбит/с), (AAC-LC, 2 ch, 192 Кбит/с), японский (AAC-LC, 2 ch, 128 Кбит/с)
Доп. информация: Автор релиза: ZaLmanVsk
Озвучка:
- Viki, Paragon, Veda, Skyfinger (SHIZA Project)
- Morgan, Dagor, Mariarti (Freedub Studio)
Аудио:
Аудио 1: AAC LC, 48.0 KHz, 241 kbps, 2 ch (Русский SHIZA Project)
Аудио 2: AAC LC, 44.1 KHz, 192 kbps, 2 ch (Русский Freedub Studio)
Аудио 3: AAC LC, 44.1 KHz, ~128 kbps, 2 ch, (Китайский)
Качество видео: WEBRip
Субтитры: Русские
- (софтсаб на надписи) (1-10) (SHIZA Project)
- (софтсаб на надписи и полные) (Crunchyroll)
Субтитры: Русские (софтсаб)
2 сезон
Качество Серия Перевод Размер
WEBRip 720x406 AVI Реклама! 1-12 Любительский (многоголосый) 2.92 Гб
[AniMaunt] Xian Wang de Richang Shenghuo 2
Видео: DivX, ~ 1650 Кбит/с, 720x406
Аудио: Русский (MP3, 2 ch, 192 Кбит/с)
Доп. информация: Релиз группы: AniMaunt
Внимание! Присутствуют рекламные вставки.
WEBRip 720x405 AVI Реклама! 1-12 Любительский (многоголосый) 3.52 Гб
[Anistar] Xian Wang de Richang Shenghuo [ТВ-2]
Видео: DivX, ~ 1996 Кбит/с, 720x405
Аудио: Русский (AC3, 2 ch, 192 Кбит/с)
Доп. информация: Релиз группы: AniStar
Внимание! Присутствуют рекламные вставки.
WEBRip HD 1920x1080 MKV 1-12 Любительский (многоголосый) 12.49 Гб
[SHIZA Project] Xian Wang de Richang Shenghuo TV2 [WEBRip 1080p]
Видео: MPEG-4 AVC, ~ 6256 Кбит/с, 1920x1080
Аудио: Русский (FLAC, 2 ch, ~ 1529 Кбит/с)
Доп. информация: Автор релиза: ZaLmanVsk
Аудио:
FLAC, 2 ch, 48.0 KHz, ~1529 kbps | Звук: Русский [SHIZA Project]
Качество видео: WEBRip
Субтитры: Русские (софтсаб на надписи)
1 сезон
Качество Серия Перевод Размер
WEBRip HD 1920x1080 MKV 1-15 Проф. (полное дублирование) IVI 10.83 Гб
[KORSARS]_Xian.wang.de.Richang.Shenghuo.[S01].WEBRip.1080p_[СВ-Дубль]
Видео: MPEG-4 AVC, ~ 5120 Кбит/с, 1920x1080
Аудио: Русский (AAC, 2 ch, 256 Кбит/с)
Доп. информация: Перевод: Дублированный | СВ-Дубль по заказу ivi
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