Повседневная жизнь бессмертного короля (2020)

Слоган «Super Powers» Жанры Комедия, Мультфильм, Фэнтези Страна Китай Длительность 20 мин. Рейтинг 7.2 IMDb 7.9 КиноПоиск Премьера 18.01.2020 в мире Режиссер Чжу Бэнин, Ли Хаолин Актеры Сунь Лулу, Цянь Чэнь, Гу Цзяншань, Чжао Шуан, Не Сиин, Чжан Фучжэн, Го Хаожань

Ван Линь развивал свои способности с младенчества и стал практически непобедим. Однако теперь, когда ему исполнилось шестнадцать, он оказывается перед самым сложным испытанием в своей жизни — старшей школой.